عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلشي: توفير وجبات صيامي في إفطار نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشى عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، أنه سيتم توفير وجبات صيامي في إفطار النقابة  للزميلات والزملاء المسيحيين .

من جانب آخر تستعد نقابة الصحفيين، لعقد الافطار الجماعي وتكريم المحررين العسكريين، بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشاء النقابة.

وينظم مجلس نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعي بالدور الثامن بمقر النقابة غدا  الثلاثاء (4 أبريل 2023) الموافق (13 رمضان 1444هـ).

ويعقب حفل  الإفطار احتفال النقابة بمرور 82 سنة على إنشائها يحضره النقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقون، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور(50) سنة على احتفالات العاشر من رمضان.

أوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيكرم جميع الزملاء المحررين العسكريين الحاليين خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس أكتوبر، في شهر أكتوبر المُقبل، ويقتصر حفل النقابة  على تكريم المحررين العسكريين المشاركين في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، أو الذين انتقلوا إلى رحمه الله مؤخرًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

ترشيحاتنا

مائدة سحور والعلاقات الثنائية.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع بن سلمان في جدة

الرئيس السيسي يصل السعودية ويعقد اجتماع مع الأمير محمد بن سلمان

علامات خطيرة تدل على الإصابة بسرطان المبيض

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية خاصة في ذكرى العاشر من رمضان

أبو العينين: قانون هيئة الأرصاد الجوية يضبط حركة الملاحة والطرق العامة.. فيديو

مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الإثنين 3 أبريل 2023.. وخير ما يقال لتبييت النية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور رمضان.. طريقة عمل بطاطس بيتزا

وجبة يهملها كثيرون في شهر رمضان.. فوائدها لا حصر لها

ساعدوه.. صورة لبائع كفيف وأولاده على الرصيف تهز السوشيال ميديا

أشهر صواني رمضان.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية الأصلية

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ