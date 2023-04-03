البلشي: توفير وجبات صيامي في إفطار نقابة الصحفيين

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشى عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، أنه سيتم توفير وجبات صيامي في إفطار النقابة للزميلات والزملاء المسيحيين .

من جانب آخر تستعد نقابة الصحفيين، لعقد الافطار الجماعي وتكريم المحررين العسكريين، بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشاء النقابة.

وينظم مجلس نقابة الصحفيين، حفل إفطار جماعي بالدور الثامن بمقر النقابة غدا الثلاثاء (4 أبريل 2023) الموافق (13 رمضان 1444هـ).

ويعقب حفل الإفطار احتفال النقابة بمرور 82 سنة على إنشائها يحضره النقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقون، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور(50) سنة على احتفالات العاشر من رمضان.



أوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيكرم جميع الزملاء المحررين العسكريين الحاليين خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس أكتوبر، في شهر أكتوبر المُقبل، ويقتصر حفل النقابة على تكريم المحررين العسكريين المشاركين في تغطية انتصارات العاشر من رمضان، أو الذين انتقلوا إلى رحمه الله مؤخرًا.