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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معنديش حاجة أقولها.. عمر كمال: مش لازم أظهر أخبط في حد

عمر كمال
عمر كمال

قال الفنان عمر كمال، إنه لا يحب الظهور في البرامج التي تثير الخلافات بين الزملاء في المهنة.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “لأي برنامج حواري بيطلبني في رمضان  دي حاجة تشرفني وغالبا بكون بحترم جدا المقدم بتاع البرنامج وفوق راسي.. لكن الحقيقة اني معنديش حاجة جديدة اتكلم فيها يبقى مش لازم اظهر ف برنامج اخبط ف فلان غصب عنى عشان أعمل تريند”.

عمر كمال يحيي العديد من السهرات الرمضانية بحضور المشاهير

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وتابع قائلاً: “أو حد يجيبلي صورة علانة ويخرجني برة شعوري ونجيب سيرة الناس وبنات الناس.. مش لازم اكون موجود فى رمضان بأي حاجة وخلاص”.

 

كما أضاف: “لو مليش موجود يبقى مش لازم اكون  موجود … فيه ١١ شهر ف السنة ممكن اكون موجود فيهم بأي شكل انا  عاوزاه .. لكن البرامج اللى من النوعية ديه بطلع منها خسران مش كسبان من كامل احترام لكل البرامج ديه والقائمين عليها”.

 

يذكر أن شارك مطرب المهرجانات عمر كمال فى إحياء العديد من السهرات الرمضانية منذ بداية الشهر الكريم داخل العديد من الخيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.


وأحيا كمال مساء الأربعاء، حفلا غنائيا ضخما داخل فندق بالقاهرة والتى حملت لافتة كامل العدد وحرص على تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التى نالت إعجاب الجميع.

 

كان ضمن الحضور من نجوم الفن والمشاهير المطرب الشعبى محمود الليثى والمذيعة هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة وزوجها والمطربة نفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب وال dj العالمى ياسر الحريري وكريس مجدى و الكاتب الصحفي مدحت حسن مدير الإعلام ب mbc مصر .. وغيرهم من المشاهير وأبناء الجالية العربية بمصر ممن كان فى استقبالهم منظم الحفل إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة غرفة شعبة السياحة.

عمر كمال الفنان عمر كمال الفيسبوك مطرب المهرجانات عمر كمال السهرات الرمضانية محمود الليثي

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