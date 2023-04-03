انتبه.. عادات تزيد من احتمالية الإصابة بجلطات الدم في رمضان

قد يتعرض الكثيرون إلى الإصابة بجلطات الدم المختلفة في رمضان والأكثر عرضة هم مرضي الضغط وأمراض القلب، وقد نشر الدكتور محمد العفيفي استشاري أمراض الباطنة والسكر تحذيرات بذلك.

أهم العوامل التي تزيد من خطر تجلط الدم هي كما يلي:



استهلاك التبغ والكحول، والسمنة، وكذلك استخدام حبوب منع الحمل.

يعتبر داء الخثار اللمفاوي (Las trombosis) مسؤولا عن وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة في العالم.

الجلطات الدموية في الأوردة أو الشرايين هي من بين الأسباب الثلاثة الرئيسية لتوقف القلب وانسداد الأوعية الدموية: احتشاء عضلة القلب والحوادث الدماغية الوعائية (CVA) والتخثر الوريدي (VTE).



والجلطة تتشكل داخل وعاء دموي وتسبب انسدادًا يعيق تدفق الدم الطبيعي عبر الدورة الدموية.

كما أن ضعف سيولة الدم قد تكون سببا رئيسيا في حدوث الجلطات لذلك يجب الاهتمام بشرب الماء والسوائل المختلفة بعد الإفطار.