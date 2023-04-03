السعوديون يحتفون بزيارة السيسي للمملكة على مواقع التواصل.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز " تقريرا بعنوان، السعوديون يحتفون عبر مواقع التواصل بزيارة الرئيس السيسي إلى المملكة.

وجاءت أبرز تلك التعليقات كالتالي:

علاقات مميزة تجمع مصر والسعودية تعكسها الزيارات المتعددة والمتبادلة بين البلدين على مستويات مختلفة، والتي تجدد دماء الود والإخوة، فتعدد اللقاءات التي تجمع قيادات البلدين، تؤكد إدراكهما لأهمية العلاقات المشتركة.

خصوصية شديدة في العلاقات

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الكاتب الصحفي السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية: إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بخصوصية شديدة على كافة الأصعدة، سواء الصعيد الرسمي بين الحكومتين أو الشعبي والمعروف ان السعودية تستضيف أكبر جالية مصرية تعمل بالخارج.

وأوضح ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"- أن هناك علاقات وثيقة تجمع البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية، إذا العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية هي علاقات متشعبة وتتميز بالقوة والعمق والمتانة والصلابة، بجانب انها علاقات تاريخية.