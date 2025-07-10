قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس نجل محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 فتيات مع سائق سيارة بالإسكندرية
د. جمال شعبان يحذر: السرطان يهدد الشباب بسبب أنماط الحياة الخاطئة
مدبولي يشهد توقيع وثائق تعاون جديدة بين مصر والصين بالعاصمة الإدارية
سعر الذهب مساء اليوم 10-7-2025
لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس
مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني: مباحثات موسعة وتوقيع وثائق تعاون
رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يبحثان خطط جذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة
يخدمون أغراضا مشبوهة.. المجلس الأوروبي للأئمة يتبرأ من زيارة «أئمة مزعومين» لإسرائيل
مفتي الجمهورية: زيارة أئمة أوروبيين لـ إسرائيل مُنكرة وأصحابها باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس
عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى قمة.. سعر الذهب يتراجع اليوم الخميس
بعد انتشار الفيديو.. القبض على شخص استعرض بدراجته النارية بطنطا| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

لطيفة
لطيفة
تقى الجيزاوي

طرحت النجمة لطيفة أول دفعة من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" عبر كافة منصات الموسيقى وقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتضم الدفعة الأولى 4 أغاني، تمهيدا لطرح باقي الأغاني والتي يصل عددها إلى 14 أغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد ألبوم لطيفة "قلبي ارتاح" أول ألبوم بالوطن العربي مصنوع كاملا بـ تقنية "دولبي أتموس" وحصل على شهادة من "دولبي أتموس" العالمية، كأول ألبوم بالوطن العربي مصنوع بهذه التقنية التكنولوجية الحديثة، نظرا لتمسك لطيفة بالتطوير الدائم في أعمالها ومواكبة العصر.

وتضم الدفعة الأولى التي طرحتها لطيفة حتى الأن أغاني.

- أغنية "قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر.

- أغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته، وألحان أردني، وتوزيع كلوبكس.

- أغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

- أغنية "معرفكش" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبكس.

ولاقت الأغاني ردود فعل إيجابية لجمهور لطيفه، وتداولوا الأغاني عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وسط إشادات كبيرة منذ اللحظة الأولى لطرح الأغاني.

وكانت لطيفة تصدرت تريند موقع X "تويتر سابقا" خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع طرح تيزر الأغاني الأولى من الألبوم.

الجدير بالذكر، أن لطيفة ستسافر إلى تونس عقب طرح الألبوم، للغناء على مسرح قرطاج يوم 25 يوليو في عيد الجمهورية التونسية، وسط حضور جماهيري كثيف.

لطيفة اغاني لطيفة ألبوم لطيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر

ترشيحاتنا

أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

وليد فواز وأحمد السعدني.. أبرز نجوم الفن من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز

أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد .. نجوم الفن فى جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

وزير الري

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة المنظومة المائية بمركز منيا القمح

بالصور

د. جمال شعبان يحذر: السرطان يهدد الشباب بسبب أنماط الحياة الخاطئة

جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان
جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان
جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان

وليد فواز وأحمد السعدني.. أبرز نجوم الفن من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

احذر شرب الشاي والقهوة باللبن.. مزيج قد يخفي مخاطر صحية صادمة

مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب

أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد .. نجوم الفن فى جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

بوستر ألبوم حنين

حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد