بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

أعلن المطرب مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة المطرب محمد عواد.

وكتب مصطفى كامل: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين، وبتقوللي أنا الحمد لله بقيت زي الفل”.

يُذكر أن محمد عواد بدأ مشواره الغنائي في سن مبكرة، واستطاع أن يصنع لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة في الأقاليم والمناطق الشعبية بالقاهرة، من خلال أعماله التي احتفت بالحب والمواقف اليومية للمواطن المصري.

وأعلنت المطربة الشعبية أمينة عن وفاة المطرب الشعبي محمد عواد، وذلك من خلال منشور مؤثر عبّرت فيه عن حزنها الشديد لرحيل أحد الأصوات المميزة في الأغنية الشعبية المصرية.

ونعى أيضًا المطرب الشعبي أحمد العيسوي الراحل محمد عواد بكلمات حزينة، حيث قال: لا إله إلا الله البقاء والدوام لله ربنا يرحمك يا أبو حسن، ويغفر لك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنة.. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله من اللاحقين”.

https://youtube.com/shorts/SluUrGp0vHg?feature=shared