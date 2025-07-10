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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس نجل محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ

محمد رمضان ونجله
محمد رمضان ونجله
ندى السويفي

قضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، بحبس نجل الفنان محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ في واقعة التعدي التي جرت داخل نادٍ رياضي شهير في كمبوند نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر.

بعد التصالح.. اليوم الحكم في معارضة نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية
 

تصدر محكمة الطفل بأكتوبر اليوم الخميس، الحكم في معارضة نجل الفنان محمد رمضان في اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة على حكم إيداعه دار رعاية.

تقدم المستشار أحمد الجندي، دفاع نجل الفنان محمد رمضان، لهيئة المحكمة بما يفيد بتصالح موكله مع أسرة الطفل في واقعة مشاجرة "علي"، نجل محمد رمضان، مع الطفل "عمر" داخل نادي نيو جيزة وتنازلهم عن الدعوى.

وأقر المستشار أحمد مختار، دفاع أسرة الطفل المجني عليه، بالتصالح والتنازل عن الدعوى أمام المحكمة.

شهدت محكمة الطفل حضور الفنان محمد رمضان للمثول أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات معارضة نجله "علي" على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وطلب القاضي من الفنان محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات حضوره، لكن لم يكن يحمل الفنان محمد رمضان بطاقة شخصية فأثبت حضوره برخصة السيارة.

محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ كمبوند نيو جيزة

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