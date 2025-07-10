حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

طرحت الشركة المنتجة لألبوم للمطربة الشابة حنين، على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الجزء الأول من ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل عنوان "بياع كلام"، ويضم الجزء الأول 5 أغنيات متنوعة، ومختلفة، شارك فيه مجموعة متميزة من الشعراء، والملحنين والموزعين الموسيقيين.

والألبوم من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. ومن المنتظر أن يتم طرح الجزء الثانى من الألبوم خلال الفترة المقبلة.

الجزء الأول من ألبوم حنين

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم حنين.. " بياع كلام ".. يضم 5 أغنيات، هى:..

"صحاب".. كلمات: محمد عزام.. ألحان: سام محمد.. توزيع : سام محمد.. مكس و ماستر: سام محمد.

"تكة تكة".. كلمات: أحمد جابر.. ألحان: مؤمن عماره.. توزيع و ميكس و ماستر: مؤمن ياسر .



"يا ابو عين زايغة".. كلمات: محمد الجمال.. ألحان: مؤمن عمارة.. توزيع وميكس و ماستر: مؤمن ياسر

"قالي قابلك".. كلمات و الحان: مؤمن عمارة.. توزيع و ميكس و ماستر: مؤمن ياسر

"لا لا لا لا".. كلمات : أحمد جابر.. ألحان: مؤمن عماره.. توزيع و ميكس و ماستر: محمد مجدي.



الجدي8ر بالذكر أن الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، استضافت المطربة حنين فى حلقة خاصة من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" وتحدثت فيه عن بدايتها الفنية، وأشهر المواقف التى مرت عليها، وفوزها بلقب برنامج «إكس فاكتور»، الذى اعتبرته خطوة مهمة في مسيرتها الفنية وبوابة عبور نحو النجومية، وتكونت لجنة التحكيم البرنامج من الفنان راغب علامة، أنغام، المطرب الكويتي عبد الله الرويشد.. وبعد فوزها في X Factor، قام السيد ممدوح عباس، والسيد أيمن عباس بالتوقيع مع حنين لشركتهم الإنتاجية، "ليل إنترتينمنت".. إلى جانب هذا، شهدت حنين انتعاشة فنية مميزة حيث شاركت فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32 التى أقيمت فى أكتوبر الماضى، ولاقت فى حفلها إعجابا كبيرا من الحضور.