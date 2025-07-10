الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 فتيات مع سائق سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن مشادة كلامية بين سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى و3 فتيات بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/6/2025 حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من قائد السيارة المشار إليها مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، و3 طالبات - إثنين منهن "تحملن جنسيات أجنبية" – مقيمات بمحافظة الإسكندرية حال إستقلالهن السيارة رفقته لتوصيلهن لدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، وإعتراضه على قيامهن بالمزاح داخل السيارة ، فقاموا بالنزول من السيارة.

وبإستدعاء طرفى الواقعة أفادوا بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.