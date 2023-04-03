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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يضغط على دول الحلف لتقديم 500 مليون يورو دعما سنويا لأوكرانيا

اوكرانيا والناتو
اوكرانيا والناتو

أفادت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، يضغط على دول الحلف لتقديم 500 مليون يورو سنويا كدعم لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن دول الناتو قدمت 70 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وهم يعملون حاليا على تطوير برنامج طويل الأمد للدعم العسكري.

وأضاف "قدم الحلفاء 65 مليار يورو من المساعدات العسكرية. علاوة على ذلك ، أرحب ببدء وصول دبابات القتال الحديثة والمركبات المدرعة الأخرى إلى أوكرانيا".

وتابع "قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو المقرر عقده في 4-5 أبريل. سنناقش كيف يمكننا زيادة دعمنا من خلال تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية ودعم انتقالها من الحقبة السوفيتية إلى معدات وعقيدة الناتو. لذلك أتوقع أن يوافق الوزراء على البدء في تطوير برنامج متعدد السنوات لأوكرانيا ".

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ووفقا لستولتنبرج ، يدعم الناتو كييف "على المدى الطويل". وأضاف أن هذا يمكن أن يحدث "فرقًا حقيقيًا" في ساحة المعركة و "يسمح للقوات الأوكرانية بتحرير المزيد من الأراضي".

وأضاف: "لا يمكننا السماح لروسيا بالاستمرار في تقويض الأمن الأوروبي ، لا توجد مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للسلام. إنه يستعد لمزيد من الحرب".

الناتو روسيا بوتين أوكرانيا حلف شمال الأطلسي فلاديمير بوتين ستولتنبرج

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