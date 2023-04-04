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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

 بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 462 مبايعة بقيمة 1.46 مليار درهم منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 633.7 مليون درهم و426 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 822.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 72 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.64 مليار درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 1.24 مليار درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 403.76 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 176 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 44.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 19 مليون درهم.

أراضي التصرفات العقارية منطقة الخليج الاراضى مبايعات الأراضي مبايعات الشقق

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