خالد سطوحي لاعب الطلائع: نسعى لتقديم مباراة قوية أمام أهلي طرابلس

قال خالد سطوحى كابتن فريق طلائع الجيش إن مباراة أهلى طرابلس الليبى غداً هامة جداً فى بداية مشوار طلائع الجيش فى البطولة العربية ، مشيراً إلى أن الطلائع هدفه تقديم عرض قوى فى المباراة وتحقيق الفوز كى تكون بدايتنا قوية فى البطولة .

أضاف سطوحى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة أن الفريق يبذل أقصى جهد فى التدريبات من أجل تحقيق الفوز ووضع قدم نحو التأهل للدور التالى للبطولة .

وأشار كابتن طلائع الجيش الى أن الجهاز الفنى طالب اللاعبين بغلق صفحة مباريات الدورى وكأس الرابطة من أجل التركيز فى مباراة أهلى طرابلس الليبى ، وتم عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين للتأكيد عليهم بأهمية مباراة أهلى طرابلس ، من أجل تحقيق فوز مريح فى مباراة الذهاب بملعبنا قبل لقاء العودة بليبيا .