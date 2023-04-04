سيد علي: قناة الجزيرة لم يصلها تحسن العلاقات المصرية القطرية حتى الآن

قال الإعلامي سيد علي، إن الدولة المصرية تحترم اتفاقياتها دائما حتي ولو كانت مع الأعداء فما بالك بالاشقاء وهذا بسبب أن مصر دولة قديمة في التاريخ، مشيراً إلى أنالعلاقات المصرية القطرية بين الحكومات والشعبين علي أعلي مستوي.

وأضاف "سيد علي" خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن الطابور الخامس في قناة الجزيرة يتجاوز كل المحرمات ويحاول تسميم العلاقات بين قطر والعرب.

وتابع سيد علي، أنه يبدو أن لم يصل لقناة الجزيرة إن العلاقات تتحسن بين مصر وقطر كقيادة وسعب وفقا لنتائج قمة العلا.