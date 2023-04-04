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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 15 يوما.. فتح باب التقديم للطلاب الجدد بالمدرسة المصرية اليابانية ببيلا

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية المصرية في بيلا

أعلنت محافظة كفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم للطلاب الجدد بالمدرسة المصرية اليابانية ببيلا  للعام الدراسي 2024/2023، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي:
https://ejs4students.moe.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، والتقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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