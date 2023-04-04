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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. وزير العدل يكشف مصير قاتل هشام الهاشمي

الهاشمي
الهاشمي

كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، مساء الاثنين، أن أحمد الكناني، المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، ما زال ضمن التحقيقات ولم تستكمل إجراءات محاكمته، كما لم يصدر حكم بحقه حتى الآن، لافتاً إلى أن وزارته ملزمة بتنفيذ الحكم فور صدوره.

ونقلت وسائل إعلام عراقية رسمية عن شواني قوله إن "المتهم موجود حالياً لدى الأجهزة الأمنية المختصة، ويجري التحقيق معه"، لافتاً إلى أنه "لم تتم إدانته حتى الآن، ولهذا السبب لم يُسلّم إلى وزارة العدل".

نفي اختفاء المتهم

وفي وقت سابق، نفت خلية الإعلام الأمني العراقية أنباء عن اختفاء الكناني، المتهم بجريمة القتل، مؤكدةً أن موجود في أحد مراكز الاحتجاز وسط استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وأنه لم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل بعد.

وفي مارس الماضي، أثارت النائبة العراقية نداء حسن ماضي الجدل بشأن مكان احتجاز أحمد الكناني المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، وسط أنباء عن هروبه أو تهريبه، بعد أن حصلت على كتاب من وزير العدل العراقي خالد شواني يؤكد عدم وجود المتهم في السجون التابعة للوزارة.

ونشرت حسن على صفحتها عبر "فيسبوك" مجموعة من المخاطبات التي وجهتها إلى الجهات المختصة للاستفسار عن مكان احتجاز قاتل الهاشمي، بعد تأجيل المحكمة قرارها بحق المتهم ست مرات.

وهشام الهاشمي مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي، واشتهر من خلال متابعاته وتغطيته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه عشرات الآلاف، كما أنه ضيف دائم على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وفي الـ16 من يوليو عام 2021، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال الكناني، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مواعيد سابقة، لكنها تأجلت أكثر من مرة.

وبثت السلطات العراقية حينذاك الاعترافات الكاملة لضابط الأمن أحمد الكناني، المتورط باغتيال الهاشمي، والذي قال إنه يعمل في وزارة الداخلية العراقية، منذ العام 2007، وهو ضابط برتبة ملازم أول.

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