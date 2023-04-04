تامر عاشور يحيى حفلاً غنائياً.. 14 أبريل

يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا يوم 14 أبريل الحالى فى الماسة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويشدو تامر عاشور بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى رمضان حيث يقدم بعض اغانية القديمة والحديثة.

واحيا تامر عاشور حفلا غنائيا فى شهر مارس الماضى داخل أحد الأندية الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، وقد شاركه الغناء صديقه المطرب رامي جمال.

وطرح تامر عاشور أحدث أغنياته باسم «هتوحشنا» على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب على طريقة السينجل.

الأغنية الجديدة تعاون فيها تامر عاشور مع الشاعر الغنائي عمرو المصري ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس.