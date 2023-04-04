مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة في الشرقية 

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص بقرية حناتة دائرة مركز الحسينية.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها، وإخطار الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية باستقبال "ريتاج. هـ"، عامين، مقيمة حناتة دائرة مركز الحسينية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص بقرية حناتة دائرة مركز الحسينية.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها وإخطار الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة.