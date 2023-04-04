أخبار التكنولوجيا| بأقل من 8000 جنيه.. اشتري أحدث موبايل مناسب للفئة المتوسطة.. . Vivo نزلت جهاز جديد بـ 3600 جنيه

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة فيفو الصينية الرائدة عن هاتف vivo Y02A لأول مرة اليوم ، حيث تم الإعلان عن الهاتف بتصميم مبسط وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة عن هاتف GT Neo 5 SE في الصين.

زعمت شركة هواوي Huawei أن نظام العقوبات الأمريكي المستمر الذي أدى إلى شللها تقريبًا سيفيد صناعة الرقائق الصينية في النهاية. تعرضت هواوي لمجموعة من العقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب. ومع ذلك ، استمر نظام العقوبات مع إدارة جو بايدن. قال رئيس مجلس إدارة هواوي ، إريك شو ، إن صناعة الرقائق في الصين ستولد من جديد.

أطلقت pTron زوجًا من سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة (إيربودز) تحت اسم Basspods Encore ،، حيث إنها أحدث طرازات TWS للشركة التي تصل إلى سعر معقول وبعض المواصفات البارزة.

كشفت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإدخال قوانين جديدة لمواجهة الأخطار المحتملة للتكنولوجيا الصينية. أحد الاقتراحات قيد النظر هو تنفيذ عملية فرز للاستثمارات الخارجة من الاتحاد الأوروبي التي تستهدف الصين على وجه التحديد؛ إضافة إلى ذلك، يبحث الاتحاد الأوروبي في تطوير استجابة منسقة لمعالجة أي مخاطر مرتبطة باستخدام الصين للتكنولوجيا. يهدف نطاق القوانين المقترحة إلى تجاوز القيود الحالية والحظر والتحقيقات التي تركز على تطبيقات مثل تيك توك TikTok.

باعت Huawei في العام الماضي ، علامة Maimang التجارية لشركة China Telecom، و أطلقت الشركة الجديدة Maimang 11 في مايو، واليوم أطلقت الشركة هاتفا جديدًا يطلق عليه اسم Maimang 20.