شهر الخير.. Vivo نزلت موبايل جديد بـ 3600 جنيه

كشفت شركة فيفو الصينية الرائدة عن هاتف vivo Y02A لأول مرة اليوم ، حيث تم الإعلان عن الهاتف بتصميم مبسط وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y02A



يضم هاتف فيفو vivo Y02A بواسطة شاشة LCD بقياس 6.51 بوصة بدقة 720 بكسل ونوتش لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل ، و توجد كاميرا واحدة في الخلف كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في شكل دائري، إلى جانب فلاش LED.

يعمل هاتف vivo Y02A بواسطة معالج Helio P35 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 3 جيجا بايت ، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجا بايت ، قابلة للزيادة عبر microSD.

ويعمل هاتف vivo Y02A بواجهة المستخدم هو Funtouch OS 12 ، ونظام التشغيل Android 12 Go.

يدعم الهاتف Wi-Fi بترددات 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز ويأتي مزودًا بتقنية Bluetooth 5.0. يقتصر الشحن على 10 وات ، ولكن يتم توفير كابل USB في العلبة.

يتوفر هاتف Vivo Y02A في بنجلاديش بسعر 120 دولارًا (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري )، ويتوفر بخيارات الألوان هي الرمادي و الأزرق ، وكلاهما معروض للبيع بالفعل على موقع الشركة.