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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل iPhone .. خصم 4140 جنيها على هاتف iPhone 13

أفضل موبايل iPhone
أفضل موبايل iPhone ..خصم 4140 جنيه على هاتف iPhone 13

تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

 

يوجد عرض رائع جدا وتخفيض قوي لحسن الحظ على هاتف iPhone 13  بسعر رخيص على موقع أمازون ألمانيا  ، حيث يتوفر خصم بقيمة 124 يورو(أي ما يعادل 4140 جنيه مصري ).

أفضل موبايل iPhone ..خصم 4140 جنيه على هاتف iPhone 13

مواصفات هاتف iPhone 13

 

يأتى هاتف iPhone 13 بشاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3240 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن العكسي.

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مشكلات كبيرة تواجه هواتف iPhone القادمة

جدير بالذكر أن هاتف iPhone 13 كان قد صدر في عام 2021، ويقدم أداءً مثاليا، مع كاميرا أساسية مزدوجة محسنة تماماً بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple A15.

 

يتيح لك هاتف iPhone 13 الحصول على خدمات أحدث نظام تشغيل حالي من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار.

iPhone iPhone 13 آيفون مواصفات هاتف iPhone 13 Apple

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