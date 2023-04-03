خصم 7600 جنيه على موبايل فلاجشيب ينافس iPhone

إذا كنت تبحث عن هاتف يقدم كاميرا رائدة لكنك لا تستطيع شراء iPhone ، فإن هاتف OnePlus 10 Pro يعد بديلا ممتازا ويحتوي على 3 من وحدات Hasselblad ، بما في ذلك العدسة عن بعد 8 ميجابكسل 77 مم. كما أنه يستخدم معالج 8 Gen 1 ويوفر كلاً من الشحن السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 65 وات ويدعم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وكل ذلك مقابل سعر 600 جنيه إسترليني.

ويرجع ذلك إلى أن الهاتف يتوفر على موقع أمازون إنجلترا بخصم يقدر ب 200 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 7600 جنيه مصري).

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مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro

يعمل هاتف OnePlus 10 Pro، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يأتي هاتف OnePlus 10 Pro، بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، كما يدعم تقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7.

ويقدم هاتف OnePlus 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ulttawide بدقة 50 ميجابكسل ، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب.بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف OnePlus 10 Pro، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.