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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 7600 جنيه على موبايل فلاجشيب ينافس iPhone

عرض شهر الخير.. خصم
عرض شهر الخير.. خصم 7600 جنيه على موبايل فلاجشيب ينافس iPhon

إذا كنت تبحث عن هاتف يقدم كاميرا رائدة لكنك لا تستطيع شراء iPhone ، فإن هاتف OnePlus 10 Pro يعد بديلا ممتازا ويحتوي على 3 من وحدات Hasselblad ، بما في ذلك العدسة عن بعد 8 ميجابكسل 77 مم.  كما أنه يستخدم معالج 8 Gen 1 ويوفر كلاً من الشحن السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 65 وات ويدعم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وكل ذلك مقابل سعر 600 جنيه إسترليني.

 

ويرجع ذلك إلى أن الهاتف يتوفر على موقع أمازون إنجلترا بخصم يقدر ب 200 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 7600 جنيه مصري).

عرض شهر الخير.. خصم 7600 جنيه على موبايل فلاجشيب ينافس iPhone

مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro

 

يعمل هاتف OnePlus 10 Pro، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع  Snapdragon 8 Gen 1، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يسحق سامسونج.. أرخص موبايل من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل 

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يأتي هاتف OnePlus  10 Pro، بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، ومعدل  تحديث  يبلغ 120 هرتزا، كما يدعم تقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7.

 

ويقدم هاتف OnePlus 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ulttawide بدقة 50 ميجابكسل ، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب.بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف OnePlus 10 Pro، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.

OnePlus OnePlus 10 Pro iPhone مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro وان بلس

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