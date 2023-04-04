خالد الجندي: الجزية انتهت وحلت محلها المواطنة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض الناس يدعون التدين دائما تجدهم غاضبين من أى شخص يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تعالى، وهذا دليل من علامات قيام الساعة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "المعنى اللى عاوز أقولك عليه إحنا بنتكلم عن الجزية، ربنا قال فى كتابه "قاتلوا"، ولم يقول "اقتلوا"، وهذا دليل على رد العدوان، تعرف الناس إزاى بقى اللى مدعين التدين، شوف الجزية كانت تؤخذ من المقاتيلن غير المسلمين، وهذا قبل نشأة الدولة، وبعد نشأة الدولة الناس كلها بقيت مواطنين همهم هم البلد، ومفيش فرق بين مسلم ومسيحى ويهودى، وبقى فى تجنيد وانتهت الجزية".

واستكمل الجندى: "بعد نشأة الدولة، المواطنة أصبحت العملة المتداولة بين كل الناس، ومفيش فرق بين أحد وكل الناس على قلب واحد".



