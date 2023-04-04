نجوم رفضوا التلامس فى التمثيل قبل عبير صبري.. يوسف الشريف الأكثر جدلا.. ومحمد أنور: مش همثل الأدوار المثيرة.. سهير البابلي اشطرت ذلك بعد ارتداء الحجاب

أثارت الفنانة عبير صبرى حالة من الجدل الواسع عند ظهورها فى برنامج حبر سرى حيث كشفت عن رايها فى المشاهد الحميمية أو المشاهد التى بها تلامس حيث أكدت على رفضها التام لهذا الأمر وهو ما أدى إلى جدل كبير عبر السوشيال ميديا وأعاد للاذهان تصريحات عدد من النجوم الذين يرفضون التلامس فى التمثيل.

عبير صبرى

وأوضحت "صبري"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها منذ قبل الزواج وهي مع فكرة منع التلامس، حيث إن هناك أدوار لا تريد أن تؤديها، مؤكدة أنه لا تصح أن تتحدث عن أن الفن حرام وحلال، ولا تتحدث في الدين، مؤكدة أن كل شخص في مهنته يواجه حلال وحرام والشخص هو من يختار الطريق.

وأضافت الفنانة عبير صبري، أن الفن ليس حرام وهو الجمال والخيال والإبداع والوقت الجميع للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الدرامية والسينمائية.

محمد أنور عن التلامس

قال محمد أنور في تصريحات تلفزيونية له عن التلامس: «دعمي ليوسف الشريف بعد تصريحه عن التلامس مش ندمان عليه وسواء مقتنع بكلامه أو مش مقتنع هو رأيه وحر في رأيه، ولو جالي دور اللي فيه تلامس وأحضان أرفض الأدوار المثيرة».

وتابع الفنان محمد أنور قائلًا: «الواحد مننا بيخاف لما أولاده يكبروا يشوفوا حاجة عن باباهم تضايقهم ومش هعمل أدوار فيها إثارة او تلامس ومش بحب الحاجات دي».

يوسف الشريف

هناك عدد من النجوم الذين رفضوا التلامس والمشاهد الجريئة ومنهم الفنان يوسف الشريف، وقال في تصريحات تلفزيونية له إنه وضع شروط على المشاهد الساخنة أو مشاهد القبلات منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، وقرر أن يكون الاتفاق المبرم مكتوب في العقد.

وأوضح أن هذا الأمر يراوده منذ مشاركته في بطولة فيلم هي فوضى، الذي أعرب عن سعادته وفخره بالمشاركة به، ولكن رأى والديه أن بعض المشاهد لا تناسبه.

سهير البابلي

بينما اشترطت الفنانة الكبيرة سهير البابلي بعد ارتداء الحجاب على المخرجين والمنتجين ألا تقدم مشاهد بها تلامس وأحضان حتي لو كان هناك مبرر درامي.