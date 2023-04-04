الفائز الـ12 في مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم" برعاية مؤسسة أبو العينين

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن الفائز الـ 12 في مسابقة برنامج “وفوق كل ذي علم عليم” برعاية مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.

وأعلن علي جمعة، في برنامج "وفوق كل ذي علم عليم" الذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد" بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، أنه تم طرح سؤال في الحلقة السابقة يقول: ما هو اسم البغلة التي أهداها المقوقس إلى سيدنا رسول الله فكانت عنده حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى؟.

وأشار إلى أن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، هي "دلدل" وهي اسم الدابة التي خدمت النبي وأهداها المقوقس لرسول الله.

وفازت بالإجابة الصحيحة على السؤال، نهال أحمد علي أحمد، من محافظة السويس، وفازت بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه مقدمة من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.