ما اسم شجرة المبايعة؟ سؤال الحلقة الـ 13 من "وفوق كل ذي علم عليم"

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن السؤال الـ 13 في مسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم برعاية مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.

وقال علي جمعة، في برنامج "وفوق كل ذي علم عليم" الذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد" بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، إن القرآن سجل مبايعة المؤمنين للنبي في صلح الحدينية فقال تعالى ( لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا).



وأشار إلى أن السؤال هنا، ما هو اسم هذه الشجرة ومن أي نوع هي: مقدما ثلاثة اختيارات للمتسابقين وهي (شجرة الزيتون - شجرة السمرة - شجرة السدرة).