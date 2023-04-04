مرصد الأزهر: تنظيم داعش الإرهابي فقد 40 من قياداته التاريخية

أكد مرصد الأزهر ، أن مقتل قادة التنظيمات وإن كان يُعد نجاحًا تكتيكيًا للدول التي تحارب الإرهاب إلا أن تأثيره الإيجابي يظل على المدى القصير فقط، خصوصًا مع تنظيم داعش الإرهابي الذي فقد حوالي 40 من قياداته التاريخية ولا يزال موجودًا وينفذ عمليات في أماكن سيطرته القديمة.

وأكد مرصد الأزهر، على ضرورة استمرار العمل على تجفيف المنابع الفكرية والاقتصادية للتنظيم جنبًا إلى جنب مع المكافحة الأمنية.

وتابع المرصد ما أعلنت عنه القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، مقتل القيادي الداعشي "خالد الجبوري" المسئول عن عمليات التنظيم في أوروبا، في غارة جوية شمال غرب سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على استراتيجية "قطف الرؤوس" منذ عهد الرئيس "جورج بوش" الابن وتحديدًا عقب أحداث 11 سبتمبر، وهي استراتيجية تعتمد على استهداف قادة التنظيمات في أماكن تواجدهم عن طريق طائرات بدون طيار أو عمليات إنزال لعناصر قوات خاصة، وذلك بالتعاون مع عناصر محلية في مناطق الاستهداف.