عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال عيدها ال 82..عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المهنة ونقابة الصحفيين

صدى البلد

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم نحتفل بمرور ٨٢ عام على انشاء النقابة، مطالبا الحضور بمشاهدة الفيلم التسجيلي الذى يتحدث عن تاريخ النقابة والمهنة.

من جانب أخر بدأ احتفال نقابة الصحفيين بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشاء النقابة بالسلام الوطنى ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المهنة 

ونظم مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية مرور ٨٢ عام على انشاء النقابة بحضور لفيف من كبار الكتاب وأعضاء الجمعية العمومية.

 

من جانب آخر نظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعى شارك فيه أكثر من ألف صحفي. 

 

وحرص الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، على استقبال ضيوف الإفطار بالترحاب.

 

وشارك فى تنظيم الإفطار الجماعي واستقبال الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية جمال عبدالرحيم السكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة.

 

وكان قد شهد مبنى نقابة الصحفيين منذ الرابعة مساء اليوم توافد مئات الصحفيين، للمشاركة فى الإفطار الجماعى واحتفالات النقابة بمرور ٨٢ عاما على إنشائها.

 

وشهدت نقابة الصحفيين استعدادات مكثفة للإفطار الجماعى والاحتفال الذى تقيمه اليوم، الثلاثاء، بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء نقابة الصحفيين، حيث تم تكثيف العمل بسبب ارتفاع أعداد الحجوزات الخاصة بالإفطار.

 

وكان قد صرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “نظرا لارتفاع نسبة حجز الإفطار الجماعي الذي دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين والذي يقارب الألف من الزملاء وأسرهم، أتمنى من الزملاء الشباب مساندة مجلس النقابة والجهاز الإداري في تنظيم حفل الإفطار، وكذا الاحتفال الذي يبدأ عقب الإفطار بمناسبة ذكرى مرور 82 سنة على تأسيس نقابتنا العريقة وتكريم الأساتذة من المحررين العسكريين بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان”.

واضطر مجلس نقابة الصحفيين إلى استغلال الدورين الرابع والثامن، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التى شاركت فى مائدة الإفطار  اليوم.

من جانب آخر، قامت إدارة مبنى نقابة الصحفيين، بعملية تنظيف شاملة لجميع أدوار المبنى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ قرار المجلس بعودة استراحات الصحفيين فى جميع الأدوار، حيث تمت إزالة مكاتب الموظفين بالدور الرابع وإعادته كما كان مسبقا، وفرش صالونات الاستراحات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

السعودية.. تعليق الدراسة ببعض مدارس المملكة بسبب حالة الطقس

أعمال منافية للآداب.. قائمة اتهامات مثيرة للبلوجر سلمى الشيمي| تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك يضيف الثاني أمام المصري

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى بدر يوم الجمعة المقبل

400 مليون يورو سنويا.. عرض خيالي من الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي

لأول مرة منذ 8 سنوات.. إيران تعين سفيراً لدي الإمارات

وزير التعليم: الهدف من الانتقال للعاصمة الإدارية تقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل

لاتذهب بدونها ..قرار عاجل من الشهر العقاري بشأن تحصيل رسوم خدماته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز الملون .. أحمر وأصفر وأخضر

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟

بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية

من إهانة الزي الفرعوني لفيديوهات خادشة| ماهي العقوبة المتوقعة على سلمى الشيمي

فيديو

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

ما بتشبعي بهدلة.. خناقة ميريام فارس وفارس كرم عبر تويتر

إمام عاشور على خطى محمود كهربا..مفاجأة في انتقال اللاعب إلى الأهلي "فيديوجراف"

كارثة تقترب..العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير في هذا الموعد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ