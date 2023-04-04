خلال عيدها ال 82..عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المهنة ونقابة الصحفيين

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم نحتفل بمرور ٨٢ عام على انشاء النقابة، مطالبا الحضور بمشاهدة الفيلم التسجيلي الذى يتحدث عن تاريخ النقابة والمهنة.

من جانب أخر بدأ احتفال نقابة الصحفيين بمناسبة مرور ٨٢ عاما على إنشاء النقابة بالسلام الوطنى ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المهنة

ونظم مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية مرور ٨٢ عام على انشاء النقابة بحضور لفيف من كبار الكتاب وأعضاء الجمعية العمومية.

من جانب آخر نظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعى شارك فيه أكثر من ألف صحفي.

وحرص الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، على استقبال ضيوف الإفطار بالترحاب.

وشارك فى تنظيم الإفطار الجماعي واستقبال الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية جمال عبدالرحيم السكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة.

وكان قد شهد مبنى نقابة الصحفيين منذ الرابعة مساء اليوم توافد مئات الصحفيين، للمشاركة فى الإفطار الجماعى واحتفالات النقابة بمرور ٨٢ عاما على إنشائها.

وشهدت نقابة الصحفيين استعدادات مكثفة للإفطار الجماعى والاحتفال الذى تقيمه اليوم، الثلاثاء، بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء نقابة الصحفيين، حيث تم تكثيف العمل بسبب ارتفاع أعداد الحجوزات الخاصة بالإفطار.

وكان قد صرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “نظرا لارتفاع نسبة حجز الإفطار الجماعي الذي دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين والذي يقارب الألف من الزملاء وأسرهم، أتمنى من الزملاء الشباب مساندة مجلس النقابة والجهاز الإداري في تنظيم حفل الإفطار، وكذا الاحتفال الذي يبدأ عقب الإفطار بمناسبة ذكرى مرور 82 سنة على تأسيس نقابتنا العريقة وتكريم الأساتذة من المحررين العسكريين بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان”.

واضطر مجلس نقابة الصحفيين إلى استغلال الدورين الرابع والثامن، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التى شاركت فى مائدة الإفطار اليوم.

من جانب آخر، قامت إدارة مبنى نقابة الصحفيين، بعملية تنظيف شاملة لجميع أدوار المبنى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ قرار المجلس بعودة استراحات الصحفيين فى جميع الأدوار، حيث تمت إزالة مكاتب الموظفين بالدور الرابع وإعادته كما كان مسبقا، وفرش صالونات الاستراحات.