الشرقية .. أهالي قرية العزازي يطالبون برصف طريق السعدية

يعيش أهالى قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية، معاناة بسبب تهالك الطريق، وعدم رصفه منذ فتره بعيده بعد تكسيره لوضع كابلات الكهرباء لمشروع محطة كهرباء الصالحية القديمة ووضع الكابلات وترك الحفر ولم يتم ردمها مما تسببت في الحوادث وإتلاف الممتلكات الخاصة بالمواطنين وأصبح الطريق مقسوم نصين، مما يعرض حياة المارة للخطر.

يقول المواطن عبد العظيم السيد عبدالكريم فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشتكي إليكم حيث إننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.

أضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".

ناشد القارئ المسئولين بمحافظة الشرقية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي.



للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

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