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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الشرقية .. أهالي قرية العزازي يطالبون برصف طريق السعدية

صدى البلد

يعيش أهالى قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية، معاناة بسبب تهالك الطريق، وعدم رصفه منذ فتره بعيده بعد تكسيره لوضع كابلات الكهرباء لمشروع محطة كهرباء الصالحية القديمة ووضع الكابلات وترك الحفر ولم يتم ردمها مما تسببت في الحوادث وإتلاف الممتلكات الخاصة بالمواطنين وأصبح الطريق مقسوم نصين، مما يعرض حياة المارة للخطر.

يقول المواطن  عبد العظيم السيد عبدالكريم  فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشتكي إليكم حيث إننا نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات ، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.

أضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة، مطالبين برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن".

ناشد القارئ المسئولين بمحافظة الشرقية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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