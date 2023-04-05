إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم مساء الثلاثاء فى حادث تصادم سيارتين نقل جماعى"كبود" بطريق النجاجرة بمركز كوم أمبو بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق يفيد بتصادم سيارتين نقل جماعى كبود بمنطقة النجاجرة بمركز كوم أمبو على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة.

حوادث متفرقة

ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .