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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسوان تواصل عرض سلسلة فوانيس رمضان وصحابيات في رحاب النبي

فوانيس رمضان بتعليم
فوانيس رمضان بتعليم أسوان

تواصل مديرية التربية والتعليم في أسوان عرض الحلقات الثقافية بعنوان " صحابيات في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم " ويتم إذاعتها يوماً بعد يوم تهدف إلى التعرف شخصية جديدة لصحابية جليلة كان لهم إثر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويأتي ذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك ، وضمن الموسم الثالث من " فوانيس رمضان " ، ويتم عرض الحلقات الثقافية عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .

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صحابيات في رحاب النبى

وتضمنت الحلقة السادسة التي تم عرضها مؤخراً ضمن " صحابيات في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم " ، قصة الصحابية أم كلثوم بنت عقبة، وهي صحابية جليلة وأبرز المعلومات التي تم عرضها عنها: أنها أخت عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه، وأنها أسلمت بمكة قبل أن يؤخذ النساء في الهجرة إلى المدينة ثم هاجرت وبايعت ، وذكر ابن سعد أنها أول من هاجرت من النساء وهاجرت في هدنة الحديبية، وغيرها من المعلومات .

ويتم تقديم هذه الحلقات الثقافية من خلال عرض فيديو لكل حلقة، بواسطة توجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف موجه عام رياض الأطفال سهير عبد الرؤوف، وصوت المعلمة غادة جامع، وتصميم الفيديوهات المعلمة شيماء صادق، معلمات بقسم رياض الأطفال. 

وكان قد تفقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمدرستى السلطان أبو العلا الإبتدائية ، وسنية طه الإبتدائية التابعتين لإدارة أسوان التعليمية وذلك لمتابعة سير الإمتحانات الشهرية للصفوف من الرابع إلى السادس ، وتأكد من وضوح ورقة الأسئلة .

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أنشطة تعليمية

فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والخاصة بالمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس، طوال فترة الدراسة وحتى انتهاء الخطة المنهجية وفق المواعيد التى أقرتها الوزارة.

وبحديث مع أبنائه التلاميذ أكدوا أن الامتحان جيد ومن المقرر الدراسى، وجميع الأسئلة تم تناولها بالشرح خلال الحصص ، كما تأكد وكيل الوزارة كذلك من حسن سير العملية التعليمية بالمدرستين وفق الجداول الحصصية والإشرافية المحددة ، وبنهاية الجولة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمدرستين على النظافة والنظام والإلتزام ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

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