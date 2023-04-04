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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب وفتيات أسوان يوزعون البلح والعصائر على الصائمين مع آذان المغرب| شاهد

توزيع العصائر على
توزيع العصائر على الصائمين

شهر رمضان المعظم، هو شهر النفحات والبركات، واللفتات الطيبة التي تعكس المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري الكريم، فشهر رمضان هو شهر الفرحة والسعادة التي تجوب كل أنحاء محافظات الجمهورية .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " لفتة جميلة وراقية يقوم بها أبناء أسوان في مختلف مدن ومراكز المحافظة ، والتي تتجسد في توزيع التمور والمشروبات والعصائر والأطعمة على المارة من الصائمين بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية قبل أذان المغرب، وذلك حرصاً منهم على مشاركة هؤلاء المارة سواء من المواطنين أو أصحاب المركبات أو مستقلي السيارات المختلفة إفطار رمضان.

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توزيع العصائر 

وأشار العديد من الشباب الذين يشاركون في هذا العمل الإنساني، بأن شهر رمضان له الكثير من المميزات واللفتات الطيبة والجميلة، ولهذا فنحن نسعد بأن نلتقى مع مجموعة من الشباب لأداء هذا العمل، وتلك الرسالة الرقيقة الهادفة للمشاركة المجتمعية الجادة في هذا الشهر الكريم .

وأضافوا: تسهم مثل هذه الأعمال في إضفاء أجواء البهجة والسعادة والسرور على المواطنين، ونسعد كثيراً ونحن نقوم بتوزيع المشروبات والعصائر والتمور وغيرها، وخاصة على الأطفال الذين نشاهد في أعينهم الفرحة بذلك.

وعبروا أيضا عن أنهم يشعرون بمشاعر طيبة وجميلة وهم يفعلون هذا العمل، فالجميع يتسارعون للمشاركة والمساهمة في توزيع هذه المشروبات والأطعمة، وهناك الكثير من الأسر وأهل الخير يشاركوننا بتوفير الوجبات المختلفة، والمشروبات والعصائر، في أجواء جميلة تدل وتعبر عن الألفة والمحبة، والمشاعر الطيبة التي تعكس المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري المحبين دائما لعمل الخير بلا حدود.

ونجد من بين الشباب الذين قاموا وحرصوا على توزيع التمور والمشروبات على المارة من المواطنين ، وأيضاً مستقلي المركبات والسيارات المختلفة مجموعة من الشباب والفتيات وهم يتنقلون في ميدان المحطة، وشارع كورنيش النيل، وهم على ألعاب الإسكيت، مما كان له أثرا طيبا وجميلا على كل من قاموا بتوزيع هذه التمور والمشروبات عليهم .

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عمل إنساني

فيما أشاد الكثير من المواطنين بالحرص الكبير الذي يشاهدونه ويلمسونه لدى الكثير من الشباب، وأيضاً كبار السن الذين يتواجدون على الطرق والشوارع قبل أذان المغرب لتوزيع المشروبات والتمور والأطعمة المختلفة على المارة من المواطنين وغيرهم دون أي تفرقة بين مسلم وقبطي، في لفتة طيبة وكريمة تدل على أصولهم الطيبة، وسط حفاوة من المشاعر الراقية والابتسامة وبشاشة الوجه. 

 

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