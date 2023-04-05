عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب من أجل مصر ينظمون حفل إفطار جماعي بجامعة القاهرة

حفل الإفطار الجماعي
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وسط أجواء رمضانية، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بساحة الحرم الجامعي لطلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

txt

طلاب جامعة القاهرة يوزعون 2500 كرتونة مواد غذائية على أهالي البدرشين.. صور

txt

جامعة القاهرة تكشف تفاصيل برامج تدريبية بمركز اللغات الإفريقية

ورحب الدكتور الخشت بالطلاب من مختلف الكليات والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كما هنأهم بذكرى انتصار حرب العاشر من رمضان، حرب العزة والكرامة التي حطمت أساطير عسكرية وأصبحت تُدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية.

وأوضح الدكتور الخشت، أهمية "التيار الوطني العام" الذي يعمل في المساحات الوطنية المشتركة من أجل الناس والوطن ومن أجل مصر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع طلاب الجامعة ومشاركتهم مختلف المناسبات بهدف جمعهم على مائدة واحدة لخلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب من مختلف الكليات.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بحسن التنظيم حفل الإفطار الجماعي والذي حضره أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وأظهروا خلاله السلوك المتحضر والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

وقد حضر حفل الإفطار الجماعي، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام طلاب من أجل مصر، ومنسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، واتحاد طلاب جامعة القاهرة، وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة. 

حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
حفل الإفطار الجماعي بجامعة القاهرة
جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت حفل الإفطار الجماعي أسرة طلاب من أجل مصر اتحاد طلاب جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

لا حجوزات جديدة| قرار صادم من السعودية حول عمرة رمضان..تفاصيل

موضوعات متعلقة

هندسة القاهرة تعلن تفاصيل الإفطار الجماعى بالكلية

حسام صلاح: يجب العمل على تطوير مهارة الأطباء لتواكب التطور التكنولوجي الحديث

عميد الدراسات الأفريقية العليا: نقدم دورا مهما وحيويا في خدمة مصالح مصر

أبرز تصريحات رئيس جامعة القاهرة خلال اجتماع المجلس الأخير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يواجه غزل المحلة في الدوري.. الليلة

حماس ترد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة | تفاصيل

مشهد مؤثر| قطة تداعب إماما يتلو القرآن في أحد مساجد الجزائر.. شاهد

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-4-2023

الرحلة المرتقبة.. الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة تستمر 3 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل.. رجلان يدفنان امرأة على قيد الحياة لهذا السبب

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ