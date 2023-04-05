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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لطرازات بايك 2023 بمصر| صور

سيارات بايك 2023
سيارات بايك 2023 بمصر

شهد قطاع السيارات خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وبالتالي لم يتوافر داخل أسواق السيارات العديد من إصدارات 2023، واذا تم توافرها تتواجد وبأسعار مرتفعة جدا، وذلك يعود الي غلق الاستيراد، وعدم استقرار سعر الدولار.

الأسعار الجديدة لـ بايك X3

أرخص سيارة كروس أوفر من بايك في مصر .. صور

ذلك أدي الي ارتفاع العديد من أنواع السيارات منها طرازات بايك موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات، وجاءت الزيادة ما بين 50 الي 70 ألف جنيه .

1- بايك X3

تخرج سيارة بايك X3 موديل 2023 قوة 116 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، وذلك بفضل أحتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

سيارة بايك X3 موديل 2023

فئة كمفورت موديل 2022 تباع سعر 569 ألف جنيه، بدلاً من 519 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.  

فئة كمفورت موديل 2023 تباع بسعر 619 ألف جنيه بدلاً، من 569 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

فئة لاكشري موديل  2022 تابع بسعر 669 ألف جنيه بدلاً، من 619 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

فئة لاكشري موديل  2023 تابع بسعر 719 ألف جنيه بدلاً، من 669 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

2- بايك X5

تستهلك سيارة بايك X5 موديل 2023 من الوقود 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وقوة 148 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

 سيارة بايك X5 موديل 2023

فئة لاكشري تباع بسعر 549 ألف جنيه، وغير متوفرة حالياً .

فئة كمفورت موديل 2023 تباع بسعر 829 ألف جنيه، بدلاً من 779 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

3- بايك X7

تحتوي سيارة بايك X7 موديل 2023 علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 275 نيوتن/متر، وقوة 187 حصان، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG
مكون من 7 سرعات.

 سيارة بايك X7 موديل 2023

فئة بريميوم تباع بسعر 984 ألف جنيه، بدلاً من 909 ألف جنيه، بزيادة 75 ألف جنيه.

فئة بريميوم بلس تباع بسعر مليون و374 ألف جنيه، بدلاً من مليون و299 ألف جنيه، بزيادة 75  ألف جنيه.

فئة بريميوم تباع بسعر مليون و465 ألف جنيه، بدلاً من مليون و390 ألف جنيه، بزيادة 75 ألف جنيه.

 

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