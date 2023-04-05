سقوط المتهمين بسرقة مجوهرات ومقتنيات من فيلا بالمقطم.. صور

ضبط رجال أمن القاهرة، مرتكبي واقعة سرقة مجوهرات ومقتنيات من إحدى الفيلات بالمقطم وإعادة المسروقات ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تفاصيل الواقعة

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص قرر بإكتشافه سرقة بعض الأنتيكات والمُقتنيات من داخل الفيلا ملكــه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى إن وراء إرتكابها 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمون بدائرة القسم أمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم ("سيئ النية" صاحب مخزن خردة - مقيم بدائرة القسم) كما تم بإرشادهم ضبط سالف الذكر ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها (مشغولات ذهبية - مشغولات فضية - 2 جهاز " لاب توب " – كمية من الإكسسوارات - هاتف محمول - 3 كاميرا - مبلغ مالى لعملات "أجنبية – قديمة" – كمية من الأنتيكات) .

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.