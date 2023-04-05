مصر والأدرن تدعوان لاجتماع طارئ لبحث تكرار انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصي

دعت كل من مصر والأردن وفلسطين، لاجتماع عاجل للجامعة العربية لمناقشة التطورات في المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك؛ وانتهكت حرمته في شهر رمضان، ونكلت فيه بكل الأشكال المحرمة دولياً وإسلامياً، فيما نددت الدول العربية بالاعتداء السافر.

ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها "جريمة غير مسبوقة"، حيث دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر أمس الفلسطينيين للتوجه الى القدس لـ "حماية" المسجد الأقصى.

من جانبه، اعتبر زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن "ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا، محذرا أنه على الشعب الفلسطيني "أن يكون حاضرا بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".

وقد شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرات انطلقت في مدن قطاع غزة، حيث أشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات تنادي بضرورة "نصرة الأقصى". وأعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني خلال اقتحامها المسجد الأقصى.