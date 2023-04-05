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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على تشكيل عصابي مسلح تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه.. صور

صدى البلد

ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابي مسلح تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تفاصيل الواقعة 

فقد تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة قرر بتضرره من ثلاثة "مجهوليــن" لقيام أحدهم بإستدراجه لإحدى المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بدعوى إستئجار سيارة ، وإصطحابه بمركبة "توك توك" وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجســـم وإستولوا منه علـــى (هاتف محمول - مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصيــــة) ، ولاذوا بالفـــــرار .

ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديدهم وتبين أنهم 4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية وعُثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها من المجنى عليه وكذا (2 سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – الهاتف المحمول– مركبة "التوك توك" ملك أحدهم " المستخدمين فى الواقعة").

وبمواجهتهم بأقوال المجنى عليه أيدوها وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى عقوبة السرقة بالاكراه

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