بريطانيا: نشعر بالصدمة من اقتحام المسجد الأقصى

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية البريطانية طارق أحمد، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشعر بالصدمة من اقتحام الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

وحذر الوزير البريطاني على تويتر من أن "العنف يؤجج العنف"، مؤكداً ضرورة احترام الأماكن المقدسة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك؛ وانتهكت حرمته في شهر رمضان، ونكلت فيه بكل الأشكال المحرمة دولياً وإسلامياً، فيما نددت الدول العربية بالاعتداء السافر.

وقد شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرات انطلقت في مدن قطاع غزة، حيث أشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات تنادي بضرورة "نصرة الأقصى".

وأعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني خلال اقتحامها المسجد الأقصى.