بدء أعمال إحلال الكشافات التالفة بشوارع مدينة رأس غارب

أعلن ياسر حماية، رئيس مدينة رأس غارب، عن وصول كشافات الإنارة الجديدة، وتم تكليف قسم الكهرباء بحصر الكشافات التالفة وإجراء أعمال إحلال للكشافات التالفة وتركيب كشافات إنارة جديدة.

وأوضح رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم وضع خطة لأعمال إحلال الكشافات التالفة بمناطق المدينة المختلفة، مشيرا إلى أنه تم البدء بتغيير الكشافات التالفة بأخرى جديدة بمنطقة عمارات الكمين، وجار استكمال تغيير الكشافات بجميع شوارع المدينة.

وتابع رئيس مدينة القصير، أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، حيث أكد رئيس المدينة أنه جارٍ ترحيل بعض صناديق الكهرباء بمنطقة النزهة استعدادا لرصف عدد من الشوارع الفرعية وإنارتها خلال الفترة المقبلة، والانتهاء من رصف شوارع بمنطقة التلفزيون.

وخلال الجولة، تفقد رئيس مدينة القصير، استكمال أعمال الرصف بشارع هيكل، مؤكدا الالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية.