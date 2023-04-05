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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلب مهندسين لشغل وظائف محددة بـ إسكان البحر الأحمر.. اعرف الشروط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حاجتها للاستعانة بـ7 مهندسين مدنيين، و3  مهندسين معماريين، و2 مهندس كهرباء من خارج الجهاز الإداري للدولة لمدة 11 شهرا قابلة للتجديد بالوظائف التخصصية للهندسة، وذلك على بند 3/4 الباب الرابع (مكافآت لغير العاملين عند طريق خدمات مؤداة بموازنة المديرية للعام المالى الحالي).

وأكدت المديرية أنه لا يترتب على الاستعانة بتلك العمالة أي التزام فى المستقبل بالتثبيت أو التعيين.

على الجانب الآخر، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أهالي مدينة رأس غارب ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في خط مياه الكريمات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن خط الكريمات الرئيسي تعرض لكسر مفاجئ وتجري حاليًا أعمال الصيانة لإعادة ضح المياه مرة أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسي.

تعديل مواعيد ضخ المياه بالغردقة نتيجة كسر خط الكريمات 

وأجرت الشركة تعديلات على مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة بسبب كسر خط الكريمات، لتكون كالتالي: منطقة بلوكات الأحياء ومبارك 7، ومناطق السنتر الليبي والمستلزمات السياحية وناصر المشروعات، وعمارات 608 والهاي جيت، يوم الجمعة.

وتكون مناطق القرى جنوب الغردقة، وسنزو مول، وألف ليلة وليلة، والممشى السياحي، يوم السبت.

في سياق آخر، زار المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، مواقع الشركة بمدينة القصير، حيث تفقد محطة تحليه المياه بمدينة القصير طاقة 8000 م3/ يوم، لمتابعة سير العمل.

كهربا البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب

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