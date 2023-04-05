عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد بدير: توجد أدوار غير مناسبة للفنانين العرب واللهجة الصعيدي تستدعى مصحح

أحمد بدير
أحمد بدير

أكد الفنان الكبير أحمد بدير، على موافقته على مشاركة النجوم العرب غير مصريين في أعمال فنية، ولكن هناك أدوار مناسبة لهم وأدوار غير مناسبة، قائلا: "اختلاف الأدوار يجب مراعاتها، وأهل البلد هم من يعبرون عن لهجتهم بطريقة صحيحة، ولو ممثل عربي بيقدم دور رجل أعمال ماشي".

وأوضح الفنان أحمد بدير، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللهجة الصعيدي تستدعي مصحح لهجة لكي يتم النطق بطريقة صحيحة، لذلك أهل البلد هم الاختيار الأفضل لهذه الأدوار، متابعًا: "أهلًا بكل أخواتنا العرب في مجال الغناء والفن".

وتابع: "المخرج زمان كان يصمم على الممثل الذي يريده في الأدوار، لم يكن يتنازل عن أي فنان"، مشيرًا إلى أن الحسابات في المجال الفني تغيرت بشكل كبير عن الماضي.

أحمد بدير النجوم اعمال فنية أسما إبراهيم حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فوق الجميع والخطيب فاوضني

حكم مفاجأة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

بـ الفيديو.. اللحظات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال المسجد الأقصى

ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدف بنزيما في كأس ملك إسبانيا

مانشستر يونايتد يتقدم على برينتفورد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

منافس مرعب.. مواجهة عربية خالصة لـ الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

5 أمور تمنع عنك إجابة الدعاء..احذرهم في قيام النصف من رمضان

بيراميدز يواجه مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في ربع نهائي الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لعلاج نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم.. تعرف عليها

ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا

بعد عملية الشفط..إطلالات هنادي بعد ظهورها مع رامز جلال

لتجنب الانتفاخ والتخمة.. 5 أطعمة تساعد على حماية الجهاز الهضمي في رمضان

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ