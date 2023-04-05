أحمد بدير: توجد أدوار غير مناسبة للفنانين العرب واللهجة الصعيدي تستدعى مصحح

أكد الفنان الكبير أحمد بدير، على موافقته على مشاركة النجوم العرب غير مصريين في أعمال فنية، ولكن هناك أدوار مناسبة لهم وأدوار غير مناسبة، قائلا: "اختلاف الأدوار يجب مراعاتها، وأهل البلد هم من يعبرون عن لهجتهم بطريقة صحيحة، ولو ممثل عربي بيقدم دور رجل أعمال ماشي".

وأوضح الفنان أحمد بدير، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللهجة الصعيدي تستدعي مصحح لهجة لكي يتم النطق بطريقة صحيحة، لذلك أهل البلد هم الاختيار الأفضل لهذه الأدوار، متابعًا: "أهلًا بكل أخواتنا العرب في مجال الغناء والفن".

وتابع: "المخرج زمان كان يصمم على الممثل الذي يريده في الأدوار، لم يكن يتنازل عن أي فنان"، مشيرًا إلى أن الحسابات في المجال الفني تغيرت بشكل كبير عن الماضي.