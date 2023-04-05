عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: العلاقات المصرية القبرصية إستراتيجية لصالح البلدين

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بقصر الاتحادية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وقبرص راسخة وآخذة طريقها إلى التنامي في شتى المجالات، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات بالمنطقة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن العلاقات المشتركة بين مصر وقبرص تشهد أزهى عصورها خلال الفترة الحالية والجميع لديه رغبة في تعميق هذه العلاقات بين البلدين وتوسيع رقعة التعاون المشترك، مضيفًا أن الجاليات القبرصية التي عاشت وما زالت تعيش في مصر تلعب دورًا حيويًا ولها تاريخ طويل داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية احترام السيادة لكل دولة حسب الاتفاقات الدولية لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بالجمهورية القبرصية، وتبادلت العلاقات الدبلوماسية، كما تربطهما علاقات تاريخية، ساعد في تعزيزها القرب الجغرافي والتناغم الحضاري والثقافي بين الشعبين، فضلًا عن أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين على المستوى السياسي في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأخيرًا في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح أن التعاون المصري القبرصي يهدف إلى أن يكون نموذجًا للتعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا ثبات السياسة والمواقف المصرية إزاء القضايا القبرصية، ومُقَدِرًا الجهود التي تبذلها قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي لنقل صورة واضحة وحقيقية عن تطورات الأوضاع في مصر، وخصوصًا ما يتعلق بتداعيات أزمة سد النهضة.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص تسهم بشكل فعال في تحقيق مصالح المنطقة، وتنسف مخططات الدول المارقة التي تحاول السيطرة على الموقف لتحقيق مصالحها، مشيرًا إلى أن تطورات العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين نجحت في إفشال مخططات عرقلة استغلال الموارد الطبيعية في البحر المتوسط، بما في ذلك الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن المصالح المشتركة أصبحت تتجاوز المصالح الخاصة بالغاز الطبيعي وترسيم الحدود البحرية إلى بناء كيان إقليمي مؤثر ورادع للقوى المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة، والجماعات الإرهابية ذات الأيديولوجيات المتطرفة، وموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، التي أصبحت تشكل مصدر قلق لحكومات دول منطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى أن ما تقوم به القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي بشأن الملفات الخارجية أثبت أن لدينا رؤية مستقبلية وضربات استباقية ناجحة في تأمين كافة الحدود، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا التنمية التي يستفيد منها المواطن المصري، منوهًا بأن كلمة مصر العليا فرضت نفسها على العالم بعد الدبلوماسية التي أردختها "أم الدنيا" لرغبتها في أزمة سد النهضة وشهد عليها المجتمع الدولي.

ونوه بأن قمة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بمثابة استمرار طبيعي للحوار الجاري المتبادل المنفعة بين مصر وقبرص في العديد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والسياحية، بالإضافة إلى التعاون السياسي رفيع المستوى سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية، ومن المؤكد أنها رسالة ردع لقوة مصر في محيط المتوسط وخارجه.

وأوضح أن التحالف المصري القبرصي يخطو خطوات متقدمة، واللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ينقل الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين إلى مستوى متقدم، مؤكدا أن الشراكات بين مصر وقبرص أصبحت نموذجًا ناجحًا وحقيقيًا، وتفعيل العلاقات المشتركة لا يتعلق بالزخم السياسي وتوقيع البروتوكولات فقط، وإنما يضم إقامة مشروعات على الأرض.

ولفت إلى أن عقد مصر الشراكات لمواجهة التحديات في الإقليم والمنطقة والعالم يعد رؤية استراتيجية مصرية ناجحة بامتياز، موضحًا أن القاهرة تسعى بخطواتها الثابتة لربط متطور مع الدول العربية أو الدول بإقليم شرق المتوسط، موضحا أن الأمر يحقق درجة من الاستقرار لشعوب المنطقة، ومصر تعمل بفعالية كبيرة في كل الشراكات وتنفذ مشروعات واستثمارات متبادلة كعمليات الربط الكهربائي مع قبرص والمشروعات الاستثمارية الكبرى مع الأردن والعراق، وهو ما ينقلها إلى رقم مهم في الإقليم ويحركه إلى الأمام كنفس السياسة التي تنتهجها القاهرة مع قارة إفريقيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شرق المتوسط قصر الاتحادية البحر المتوسط استثمارات المجتمع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فوق الجميع والخطيب فاوضني

حكم مفاجأة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

مواجهات قوية تبدأ بالرجاء.. طريق الأهلي حتي نهائي دوري ابطال إفريقيا

الاهلي ضد الرجاء..قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كاملة..تفاصيل

غاز سام ورصاص.. الاحتلال الإسرائيلي يشعل الأوضاع في غزة

مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية

أحدث Smartwatch في رمضان فيها كل اللي هتحتاجه بأقل من 750 جنيه

تحرك عاجل من مندوب فلطسين للأمم المتحدة بشأن إعتداءات قوات الإحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لعلاج نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم.. تعرف عليها

ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا

بعد عملية الشفط..إطلالات هنادي بعد ظهورها مع رامز جلال

لتجنب الانتفاخ والتخمة.. 5 أطعمة تساعد على حماية الجهاز الهضمي في رمضان

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ