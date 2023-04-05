برلماني يطالب بدعم ومساندة جهود الحكومة في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية

أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بتوسع الدولة المصرية في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي وصل عددها لـ 52 مدرسة على مستوى الجمهورية، وفق ما صرح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع هلال في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذا الأمر يأتي مواكبة لرؤية الدولة المصرية بشأن تحديث المنظومة التعليمية بصفة عامة وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بصفة خاصة، من منطلق أنه أبرز عوامل تحقيق التنمية لأهميته البالغة.

ونوه النائب هشام هلال إلى الاهمية الكبيرة للتوسع فى انشاء هذه المدارس التى تكفل ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتؤهل خريجي هذه المدارس للالتحاق بالجامعات التكنولوجية .

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة جميع رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين بدعم ومساندة جهود الحكومة في التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية.