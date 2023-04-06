عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمر طارق تطلق كليب أغنية "لو" بعد عرضها في "الهرشة السابعة"

سمر طارق
سمر طارق

أطلقت المطربة سمر طارق، أجدد أعمالها الغنائية "لو" بشكل فيديو كليب مصور، تزامنا مع عرض الأغنية رسميا في مسلسل "الهرشة السابعة".


وتصدرت سمر  تريندات موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" على مدار يومين متتاليين مع احتفاظها بالمركز الأول على تريندات الأغاني الأكثر استماعا في مصر على مدار ثلاثة أيام على منصة "أنغامي" ومركز الوصيف على مستوى العالم العربي،  وذلك بعد تصدرها حديث منصات السوشيال ميديا منذ عرض الأغنية خلال المشهد الختامي الرئيسي للحلقة التاسعة من مسلسل "الهرشة السابعة" للنجمة أمينة خليل والنجم محمد شاهين.

مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 14.. لم شمل أسرتي نادين وآدم وشريف وسلمى

مسلسل الهرشة السابعة.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

"لو كان الحيط سامع هم الموجوع، لو كان الخيط بالساهل لو مقطوع".. بهذه الكلمات أثرت سمر طارق مسامع الجمهور المصري والعربي بعرض الأغنية خلال مشهد مؤثر في أحداث "الهرشة السابعة" وهو مشهد الاعتراف وانفصال الزوجين في قمة الحبكة الدرامية للمسلسل الاجتماعي الذي يجسد الواقعية والصراعات اليومية والتحديات في الحياة الزوجية بمنظور غير مسبوق في الدراما المصرية.


سمر طارق مطربة وكاتبة أغاني مصرية صاعدة بدأت رحلتها الغنائية منذ 7 سنوات، واشتهرت بأغانيها "برحيلي" و"مكاني" و"عتمة" ومشروعها الغنائي مع الموزعين الموسيقيين الوايلي وإسلام الأزرق وعلي الدين، وتنشغل حاليا في تحضير أغنيتها الجديدة "مسافات" من كلماتها وألحانها.

 

المطربة سمر طارق سمر طارق الهرشة السابعة محمد شاهين امينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

موضوعات متعلقة

الصفارة الحلقة 14 .. طه الدسوقي وآية سماحة يتاجران في الآثار

سوق الكانتو الحلقة 13.. حرق الدكان الأحمر ليلة زواج فاطمة

مسلسل سوق الكانتو.. موعد العرض والقنوات الناقلة

الصفارة الحلقة 13 .. أحمد أمين يقرر التخلص من الصفارة

شريف سلامة: غيرت جلدي في "كامل العدد".. وكيمياء جمعتني بدينا الشربيني من أول مشهد| حوار

وعود سخية الحلقة 12 .. حنان مطاوع تفتتح محل الجزارة وتذهب لشيخ

سوق الكانتو الحلقة 12.. أمير كرارة يطلب الزواج من مي عز الدين

الصفارة الحلقة 12 .. أحمد أمين يهرب من المستشفى

ترشيحاتنا

الأعلى منذ 16 عاما .. 43 ألف حالة وفاة في أمريكا بسبب حوادث مرورية

بعد محاكمته.. ترامب يطلب من الجمهوريين خفض تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 ابريل

هل يجوز النوم والصوم على جنابة ؟.. اعرف الحكم الشرعي

عقب فشل مفاوضات المدرب الألماني .. مدحت عبدالهادي مديرا فنيا للزمالك خلفا لفيريرا

منها اتباع العادات الإسلامية وتقديم لحم حلال|جامعة إكسفورد تلغي قداسًا للاحتفال بعيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا .. طريقة تحضير طاجن بطاطس بالجبن

أهمها رقم 3..أطعمة فى السحور للحفاظ على طاقتك خلال الصيام

أحدهم كان يعتكف العشر الأواخر| كيف كان زعماء مصر في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على منقوع التين المجفف؟

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ