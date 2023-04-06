سمر طارق تطلق كليب أغنية "لو" بعد عرضها في "الهرشة السابعة"

أطلقت المطربة سمر طارق، أجدد أعمالها الغنائية "لو" بشكل فيديو كليب مصور، تزامنا مع عرض الأغنية رسميا في مسلسل "الهرشة السابعة".



وتصدرت سمر تريندات موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" على مدار يومين متتاليين مع احتفاظها بالمركز الأول على تريندات الأغاني الأكثر استماعا في مصر على مدار ثلاثة أيام على منصة "أنغامي" ومركز الوصيف على مستوى العالم العربي، وذلك بعد تصدرها حديث منصات السوشيال ميديا منذ عرض الأغنية خلال المشهد الختامي الرئيسي للحلقة التاسعة من مسلسل "الهرشة السابعة" للنجمة أمينة خليل والنجم محمد شاهين.

"لو كان الحيط سامع هم الموجوع، لو كان الخيط بالساهل لو مقطوع".. بهذه الكلمات أثرت سمر طارق مسامع الجمهور المصري والعربي بعرض الأغنية خلال مشهد مؤثر في أحداث "الهرشة السابعة" وهو مشهد الاعتراف وانفصال الزوجين في قمة الحبكة الدرامية للمسلسل الاجتماعي الذي يجسد الواقعية والصراعات اليومية والتحديات في الحياة الزوجية بمنظور غير مسبوق في الدراما المصرية.



سمر طارق مطربة وكاتبة أغاني مصرية صاعدة بدأت رحلتها الغنائية منذ 7 سنوات، واشتهرت بأغانيها "برحيلي" و"مكاني" و"عتمة" ومشروعها الغنائي مع الموزعين الموسيقيين الوايلي وإسلام الأزرق وعلي الدين، وتنشغل حاليا في تحضير أغنيتها الجديدة "مسافات" من كلماتها وألحانها.