تهديد صريح لـ واشنطن .. الصين: قواتنا في حالة تأهب قصوي

قالت الصين اليوم الخميس بعد لقاء رئيسة تايوان تساي إنج وين برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إن "قواتنا ستبقى في حالة تأهب".

ووصفت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماز نينج خلال مؤتمر صحفي هذه الخطوة بأنها، تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مما يضر بشكل خطير سيادة الصين ووحدة أراضيها، ويرسل إشارة خاطئة وخطيرة إلى القوي الانفصالية الساعية لـ " استقلال تايوان "، وهو ما تعارضه الصين بشدة وتدينه.

ومن ناحية أخري، أبلغت وزارة الدفاع التايوانية، أن تشكيل حاملة طائرات "شاندونغ" التابعة للجيش الصيني قد عبرت قناة باشي ومرت عبر المياه الجنوبية الشرقية لجزيرة الصين، لتبدأ تدريب الرحلة الأولى في غرب المحيط الهادئ.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التايوانية، خلال مسيرة أسطول "شاندونغ"، كانت القوات البحرية والجوية التايوانية، وكذلك أنظمة الرادار الأرضية، تراقب عن كثب.