800 ألف شخص في كندا بدون كهرباء بسبب الطقس

ضربت أمطار متجمدة وعواصف رعدية أجزاء من أونتاريو وكيبيك أمس، الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 800 ألف شخص، حسبما أفادت “أسوشيتيد بريس”.

وقال مرفق الطاقة في كيبيك إن أكثر من 676000 من 4.5 مليون من عملائها ليس لديهم كهرباء لأن معظم المقاطعة ظل تحت تحذير من هطول أمطار متجمدة.

وقالت غابرييل لوبلان، المتحدثة باسم شركة هيدرو كيبيك: ”سبب انقطاع التيار هو مزيج من هطول الأمطار والرياح، إنها تثقل الغطاء النباتي. يمكن أن يكون هناك أغصان وأشجار سقطت على الخطوط”.

وفي مونتريال، فقد أكثر من 316 ألف عميل الطاقة، بينما أصيب 171 ألف شخص بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة مونتريجي، جنوب المدينة.

في مونتريال، كانت هناك تقارير عديدة عن سقوط الأشجار، وقالت هيئة النقل في كيبيك إن الأحوال الجوية أجبرتها على إغلاق جسر فيكتوريا الذي يربط مونتريال بضواحيها الجنوبية.



