متجر تجزئة| مفاجأة غير متوقعة من شركة آبل Apple

تستعد شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة أخيرًا لافتتاح أول متجر تجزئة لها في الهند في هذا الشهر، حيث رفعت الشركة الستار اليوم قليلاً ، لتظهر واجهة المتجر ، الذي سيكون موجودًا في مدينة مومباي ، في جيو وورلد درايف مول المتميز. سيكون اسم المتجر Apple BKC ، بعد مجمع باندرا كورلا التجاري والسكني.

Apple تفتتح أول متجر لها في الهند

لم يتم الكشف عن التصميم النهائي بعد - توضح الصورة فقط مكان وجود المتجر داخل المركز التجاري. تشير التقارير إلى أنه سيبلغ حجمه 22 ألف قدم مربع وسيكون به "هندسة معمارية رائدة" مع نوافذ كبيرة ، على غرار متاجر Apple في لوس أنجلوس ونيويورك وبكين وميلانو وسنغافورة.

تميزت شركة Apple بوصول أول متجر لها في الهند بإصدار بعض الخلفيات الجديدة لأجهزة iPhone و iPad و Mac على موقع الشركة. يوجد أيضًا شعار خاص مصمم ، وقد روجت الشركة لقائمة تشغيل Apple Music تسمى "Sound of Mumbai".