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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متجر تجزئة| مفاجأة غير متوقعة من شركة آبل Apple

مفاجأة غير متوقعة
مفاجأة غير متوقعة من شركة آبل Apple

تستعد شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة أخيرًا لافتتاح أول متجر تجزئة لها في الهند في هذا الشهر، حيث رفعت الشركة الستار اليوم قليلاً ، لتظهر واجهة المتجر ، الذي سيكون موجودًا في مدينة مومباي ، في جيو وورلد درايف مول المتميز.  سيكون اسم المتجر Apple BKC ، بعد مجمع باندرا كورلا التجاري والسكني.

 

Apple تفتتح أول متجر لها في الهند

 

لم يتم الكشف عن التصميم النهائي بعد - توضح الصورة فقط مكان وجود المتجر داخل المركز التجاري.  تشير التقارير إلى أنه سيبلغ حجمه 22 ألف قدم مربع وسيكون به "هندسة معمارية رائدة" مع نوافذ كبيرة ، على غرار متاجر Apple في لوس أنجلوس ونيويورك وبكين وميلانو وسنغافورة.

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تميزت شركة Apple بوصول أول متجر لها في الهند بإصدار بعض الخلفيات الجديدة لأجهزة iPhone و iPad و Mac على موقع الشركة.  يوجد أيضًا شعار خاص مصمم ، وقد روجت الشركة لقائمة تشغيل Apple Music تسمى "Sound of Mumbai".

Apple آبل iPhone iPad Mac Apple Music Apple BKC

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