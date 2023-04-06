عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام عنان: ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لاختفاء الشعاب المرجانية وانتشار الطاعون

إسلام عنان
إسلام عنان

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، أن درجة حرارة الأرض ارتفعت فيي الفترة من عام 2000 إلى عام 2020، درجة واحدة، و المسطحات المائية ارتفعت 2 ملي.

txt

إسلام عنان: البحث العلمي بشأن الفيروسات المتوطنة في إفريقيا مهمل

txt

إسلام عنان يوضح كيفية مساهمة التطبيقات الإلكترونية في الحد من انتشار الأوبئة


وأضاف عنان، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن النسب بالنسبة للبعض تظهر قليلة، ولكن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى ظهور 7 أمراض جديدة.

وأوضح أن هناك مشكلات في درجات الحرارة المرتفعة، وظهر الناموس وهو أكثر حشرة ناقلة للأمراض، لافتا إلى أن هناك فيروسات ظهرت في بلاد كانت اختفت فيها.

وأشار إلى أنه بعد 20 عاما، سيكون هناك ارتفاع درجة أخرى في حرارة الأرض، وبهذا ستختفى الشعاب المرجانية، وسيكون هناك انتشار لـ مرض الطاعون.

ونوه إلى أن المشكلات البيئية التي تسبب فيها الإنسان، ستكون مؤثرة على الجميع في الفترة المقبلة.
 

 

اسلام عنان إقتصاديات الدواء درجة حرارة القاهرة الإخبارية الطاعون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

عاجل .. أليو ديانج يغادر الأهلي نهاية الموسم.. تفاصيل

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

بصمة فيتوريا .. منتخب مصر يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي

إسلام عنان: ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لاختفاء الشعاب المرجانية وانتشار الطاعون

بقيمة 348 مليون دولار.. 6.3% ارتفاعا بصادرات مصر الهندسية خلال فبراير 2023

القومي للبحوث يقدم وصفة سحرية للتغلب على مشقة صيام رمضان

أغذية تساعد الطلاب على التركيز في المذاكرة وعدم النسيان

إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق بسرطان الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب محمد صلاح| سر غضب جماهير ليفربول.. وموقف المدير الفني للفريق

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة

تحذيرات لمرضى الحساسية بعدم مغادرة المنزل.. تقلبات جوية تصيب المواطنين بالقلق

فيديو

أحمد بدير: أنا مش قد هياتم.. وموافق أكون مطبلاتي

محمد صبحي يكشف مخطط حكومة عالمية لتدمير البشرية| فيديو جراف

لحظات سقوط رجل روسي من الطابق 19.. ما حدث كان مفاجأة

إنذار للتمثيل.. قصة غريبة تطارد مدرب الزمالك الجديد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ