إسلام عنان: ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لاختفاء الشعاب المرجانية وانتشار الطاعون

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، أن درجة حرارة الأرض ارتفعت فيي الفترة من عام 2000 إلى عام 2020، درجة واحدة، و المسطحات المائية ارتفعت 2 ملي.



وأضاف عنان، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن النسب بالنسبة للبعض تظهر قليلة، ولكن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى ظهور 7 أمراض جديدة.

وأوضح أن هناك مشكلات في درجات الحرارة المرتفعة، وظهر الناموس وهو أكثر حشرة ناقلة للأمراض، لافتا إلى أن هناك فيروسات ظهرت في بلاد كانت اختفت فيها.

وأشار إلى أنه بعد 20 عاما، سيكون هناك ارتفاع درجة أخرى في حرارة الأرض، وبهذا ستختفى الشعاب المرجانية، وسيكون هناك انتشار لـ مرض الطاعون.

ونوه إلى أن المشكلات البيئية التي تسبب فيها الإنسان، ستكون مؤثرة على الجميع في الفترة المقبلة.

