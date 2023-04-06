إسلام أمين: مؤسسة إكرام تقوم بإطعام المحتاجين والبسطاء لوجه الله

قال الإعلامي إسلام أمين، فى حلقة جديدة من برنامج "بالخير سابقين" مع مؤسسة إكرام، المذاع عبر فضائية “صدي البلد” إن شهر رمضان الكريم يعني إطعام، مشيرا إلى أن الإطعام يتم تقديمه لكل الناس، سواء كانت وليمة فى المنزل أو مائدة رحمان أو المشاركة مع مؤسسة إكرام.

وتابع: "هتعمل عمل خيري لو أتصلت بمؤسسة اكرام أو غيرها من المؤسسات التي لديها مطبخ خيري وبتعمل وجبات وتقدمها للناس، حيث أن الله سبحانه وتعالي يقول " وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً"".



وأكد أن المؤسسة تقوم بإطعام المحتاجين والبسطاء لوجه الله، قائلا: "محدش فينا بيكون بيقدم الخير ومنتظر شكر أو أى شئ أخر، ولكن الشكر يأتي من الله سبحانه وتعالي".