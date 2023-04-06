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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أبطال نادي الغردقة الحاصلين على ميداليات في البطولات العالمية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كرم إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، أبطال نادي الغردقة الرياضي الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على المستوى العالمي والقاري والمحلي من أبناء المحافظة في مختلف البطولات الفردية والجماعية، بحضور محمد الشيخي، رئيس مجلس إدارة نادي الغردقة.

أوضح رأفت، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية الموهوبين في شتى المجالات، مؤكدًا على أهمية تكريم هؤلاء الأبطال لإعطائهم دافعًا لبذل مزيد من الجهد خلال مشاركاتهم في البطولات المقبلة، مقدمًا الشكر للاعبين الأبطال على تمثيلهم المشرف لمحافظة البحر الأحمر خلال البطولات المحلية والعالمية، ونجاحهم في إحراز تلك الميداليات الفضية والبرونزية والذهبية.

من جانبه هنأ حسن خلف مسعود وكيل وزارة الشباب والرياضة الأبطال لتحقيقهم هذه الإنجازات البطولية، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة تسعى دائما لتوفير كافة سبل الدعم لجميع اللاعبين والأبطال.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر الشباب والرياضة الغردقة محافظة البحر الاحمر وزارة الشباب والرياضة

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