تعاون بين جامعة حلوان والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المشروعات الطلابية.. قنديل: تعكس طموحات الشباب ونسعى لتحقيق التنمية

تعاون بين جامعة حلوان والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ الأفكار والمشروعات الطلابية

رئيس جامعة حلوان : المشروعات الطلابية تعكس طموحات الشباب

نائب رئيس جامعة حلوان : التعاون مع الجهات المختلفة يحقق التنمية المجتمعية

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون بينها وبين الشركات و الهيئات المختلفة والوزارات والمحلية لتنفيذ أفكار المشروعات الطلابية و لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل ، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد حول فائدة هذه البروتوكولات انها تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية ، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر الجهـود والعمل على تبادل للخبرات المختلفة والسعي لتنمية للمهارات، واعداد اجيال تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وتابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن المشاريع الطلابية تقدم أفكارا جديدة تعكس آمال و أحلام وطموحات الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية، لذا تحرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، والعمل علي تشجيع الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والابتكار فيها، وعقد شراكات مع جهات وهيئات مختلفة لتنفيذ هذه المشاريع ، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك .

وكشف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، و العمل علي تحقيق التنمية المجتمعية موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية .

والتقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة الهيئة، حيث تم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنفيذ الأفكار والمشروعات الطلابية من خلال الهيئة، ليكون هناك تواصل بين العلم والصناعة، إلى جانب بحث عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بين الجانبين.

تأتي هذه الزيارة في إطار فتح مجالات جديدة للتعاون، دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية، والابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والعمل على مساعدتهم في خلق فرص تسويقية لها.

وخلال الزيارة تم مناقشة آليات الاستفادة من مشروعات تخرج طلاب جامعة حلوان وتنفيذها من خلال الهيئة لتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع يمكن الاستفادة منها في حل المشكلات أو توفير الاحتياجات المجتمعية التي يمكن توظيف المشاريع الطلابية لتوفيرها، وكذلك عرض الرؤى المختلفة بشأن أهمية تعميق التصنيع المحلي وتدريب الكوادر البشرية ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق.

حضر اللقاء من جامعة حلوان الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، والدكتور جلال الجميعي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، والدكتور عمر سلمان مستشار رئيس الجامعة، والدكتور سامح متولي رئيس قسم السيارات والجرارات بهندسة المطرية، وطلاب المشروع، والدكتور مصطفي محمد احمد المشرف على المشروع.